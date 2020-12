Prefeito, Vice e os 15 vereadores foram diplomados de forma virtual, pela Justiça eleitoral

A diplomação pela Justiça Eleitoral aos eleitos, em Alegrete, para o mandato de 2021 a 2024 aconteceu neste dia 16.

Por conta da pandemia do novo coronavírus e pela segurança de todos o ato foi online. O prefeito Márcio Amaral foi diplomado para o seu segundo mandato. O prefeito reeleito foi diplomado direto em seu gabinete, o Vice- prefeito, Jesse Trindade, em sua casa. Alguns vereadores receberam a diplomação digital de casa e outros em seus gabinetes.

A diplomação foi toda virtual e conferida pelo juiz eleitoral de Alegrete, Thiago Tristão, que conduziu a cerimônia de e diplomou, virtualmente, um a um dos eleitos em 2020.

Os diplomas vão ser disponibilizados no Fórum, de acordo com o juiz Thiago Tristão e serão entregues por agendamento.

Pela primeira vez, a cerimônia de diplomação foi de forma virtual, em um ano atípico em que várias formas de trabalho foram home office e, no geral, as pessoas se reinventaram para continuarem as suas atividades.

Vera Soares Pedroso