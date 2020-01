Dupla alegretense fica com o vice no Torneio de Vôlei feminino em Manoel Viana

A dupla formada pelas alegretenses Suli Vieira e Luana ficaram com a Prata no Torneio de Volei beach realizado no último final de semana na cidade de Manoel Viana.

Foram 11 duplas femininas que disputaram o certame nas quadras da Praia e Camping Rainha do Sol. Foi um domingo espetacular com o melhor do voleibol de areia.

A organização foi a cargo do Departamento de Desportos do município com o 3º ano da Escola Manoel Viana. Os diretores Sergio Alves e Carlos Mautone Monteiro comandaram a competição elogiada pelas participantes.

As gabrielenses Dianifer e Dyuli ficaram com o título de campeão do torneio. O vice foi das alegretenses Suli e Luana, com a dupla da casa Ana Paula e Lívia na terceira colocação.

Ainda participaram de Rosário do Sul, Lauren e Adryelle, de Alegrete (Aricele e Gabriele/Patricia e Lessana/ Daiane e Cibele/ Jaqueline e Celika/Josiele e Andressa), e de Manoel Viana( Larissa e Scarlet/ Marcia e Marla). A arbitragem foi realizada por Luis Afonso Marques Guareschi, auxiliadopor Mika Manganelli.

Júlio Cesar Santos Foto: reprodução