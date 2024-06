Dupla de representantes do CTG Aconchego dos Caranchos está afiada para a Ciranda Regional e Entrevero Cultural

Jéssica Teles Da Silva, 1ª Prenda Juvenil e Renan Santiago de Araújo são os representantes do CTG Aconchego dos Caranchos na 54ª Ciranda Cultural de Prendas e 36° Entrevero Cultural de Peões, Fase Regional que acontece neste sábado (29), em Alegrete no DTG Juventude.

A jovem Jéssica, concorre pela terceira vez para uma Ciranda Regional de prendas , representando novamente o CTG Aconchego dos Caranchos, da cidade de Alegrete.

O CTG Aconchego dos Caranchos, tem levado aos palcos de cirandas, todos os anos, prendas juvenis, com boa representatividade.

Jéssica que já alcançou o título de 1ª Prenda Juvenil da 4ª RT, no ano de 2022, participou da Ciranda Estadual de Prendas, na cidade de Rio Grande em 2023, representando sua entidade e a 4ª Região Tradicionalista.

E, neste ano de 2024, no dia 29, no DTG Juventude, representará o Aconchego mais um ano na Ciranda Regional de Prendas, edição de número 54.

Jéssica representa a graciosidade e simplicidade de uma prenda, buscando o enriquecimento da cultura, em todas as suas formas de expressão.

Também do Aconchego, Renan Santiago de Araújo, aos 17 anos representará o CTG no 36º Entrevero Cultural de Peões na fase Regional, na categoria Peão Farroupilha, edição 36.

Renan busca realizar o sonho e bem representar a entidade, a qual desde a infância orgulhosamente representa.

Ele sempre se fez atuante em diversos concursos nas modalidades de danças tradicionais gaúchas de salão e declamação.

No próximo sábado, no DTG Juventude, o jovem Renan Santiago de Araújo, estará concorrendo a Peão Farroupilha da 4ª Região Tradicionalista.

Fotos: CTG Aconchego dos Caranchos