Cadastro no Auxílio Reconstrução tem prazo prorrogado em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete informa que o prazo para o cadastro das famílias desalojadas ou desabrigadas no Auxílio Reconstrução foi prorrogado até o próximo dia 12 de JULHO. Este auxílio é destinado a oferecer suporte financeiro de R$ 5,1 mil às famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul

Das 47.584 famílias cadastradas nesta fase, 9.921 devem receber o auxílio nos próximos dias. As famílias foram atingidas pelo fenômeno climático que atingiu o estado há pouco mais de um mês. Até agora, 92.176 famílias foram aprovadas nas duas remessas do auxílio e 38.244, da primeira remessa, já estão com o dinheiro na conta.

A reportagem do PAT entrevistou o coordenador da Defesa Civil de Alegrete, Renato Grande, que informou sobre os cadastramentos no município. Ele de destacou que um bom número de pessoas procuraram a Prefeitura para realizar o cadastro e que pela alta demanda, o valor ainda não foi repassado aos desabrigados, “estamos recebendo todos os dias novas demandas, acreditamos que essa prorrogação de prazo deve ajudar ainda mais pessoas. Em breve possível esse valor estará na conta bancária dos beneficiados”, explicou o servidor público.

O objetivo do Governo Federal é atender 375 mil famílias gaúchas, representando um investimento total de R$ 1,9 bilhão. Inicialmente, o valor destinado ao Auxílio Reconstrução era de R$ 1,23 bilhão para 240 mil famílias. Com a publicação da Medida Provisória nº 1.235, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) obteve um crédito extraordinário de R$ 689,6 milhões, permitindo a inclusão de mais 135 mil famílias no cadastro de beneficiários.