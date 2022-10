Dupla é agredida ao tentar recuperar bola em imóvel em Rosário do Sul

Um adolescente de 14 anos e duas jovens de 12 e 14 anos foram agredidas por dois homens de 31 e 42 anos e uma mulher de 29 anos em um imóvel na Rua Júlio de Castilhos, Bairro Primavera. Um dos agressores esteve envolvido em um caso de transfobia e agressão contra uma jovem transgênero em abril de 2021.

Segundo informações obtidas junto à Polícia Civil, os jovens foram recuperar uma bola que tinha caído no terreno de um dos agressores, no Bairro Primavera, quando os agressores surgiram e espancaram os jovens. Relatos da mãe do menino ferido nas redes sociais dão conta que ele foi o mais agredido pelos três e que as meninas teriam sido arrastadas e apredejadas. O delegado Giovani Lovato informou que um inquérito foi aberto para apurar as responsabilizações e dar andamento à denúncia.

A reportagem apurou com a Polícia que um dos envolvidos na agressão é proprietário de uma oficina mecânica na Avenida Coronel Sabino de Araújo e já tinha sido responsável por outro caso de agressão: está sendo processado por conta de uma agressão cometida contra um jovem transgênro que tinha 21 anos na época, sua namorada de 15 anos e o irmão de 13 ocorrida em abril de 2021, por terem pegado nozes que estavam no solo em frente à oficina mecânica do suspeito.

Este caso está no Judiciário e preliminarmente, o crime de transfobia foi descartado pela promotora Marina Casanova, que não viu elementos suficientes para pedir a condenação do acusado, sendo que deverá ser pedida uma transação penal. Uma audiência em 4 de novembro deverá ser realizada para efetivar o acordo.

Reportagem: Marcelo Ribeiro

