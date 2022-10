Recital poético no Centro Cultural homenageia alegretenses

Na última quarta (19), o Átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, recebeu a Sociedade Literária Rui Neves, que apresentou um recital em homenagem a poetas alegretenses.

O evento contou também com a participação do pianista Alexandre Rohan Araújo, que tocou algumas peças clássicas.

Na oportunidade, foram lidos poemas de Mário Quintana, Rui neves, Laci Osório, João da Cunha Vargas, Virgínia do Rosário, além de poesias escritas pelos próprios integrantes da Sociedade Literária, como Ana Lúcia Vargas, Merlen Alves, Naiana Fantineli, Júlia Protti, Célio Pedroso, Cátia Machado, dentre outros.



Estudantes do IEEOA e demais pessoas estiveram prestigiando o momento, que fez parte da programação de aniversário de 191 de Alegrete.



Entre os dias 10 de outubro a 6 de novembro, a Prefeitura Municipal de Alegrete em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, montou uma programação cultural muito especial para celebrar os 191 anos de Alegrete. A programação iniciou no dia 10 com a apresentação do Projeto Giro Cultural, conduzido pelo músico Filipe Coelho.

Confira as demais atrações:

….

22/10 – Show com Vitor Ramil

20h

Local: Centro Cultural

Ingresso: 1 livro literário (O ingresso deve ser retirado no Sesc e entregue no dia do evento com o livro)

…

23/10 – Baile comemorativo com a Banda Agito Capilar

19h

Local: Praça Getúlio Vargas

….

25/10 – Mostra Escolar da Escola Demétrio Ribeiro

9h às 13h

Local: Calçadão

….

29/10 – Show de aniversário da cidade com a Banda Portal 4

20h

Local: Praça Getúlio Vargas

….

6/11 – Mateada de aniversário

15h

Local: Praça dos Patinhos