Dupla é presa em flagrante após furtar cerveja de caminhão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo relatos, dois indivíduos estariam envolvidos no furto de bebidas de um caminhão de entregas e teriam sido detidos por moradores locais.

Após chegar ao local, os policiais identificaram os acusados, um indivíduo de 23 anos e outro de 22 anos. Ambos foram encontrados com fardos de latas de cerveja, com valor total estimado em R$ 172,00, que haviam sido retirados do caminhão.

Concurso Público da Prefeitura terá novas informações e atualizações nesta semana

Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), e autuados em flagrante pelos crimes cometidos.