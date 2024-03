Incêndio em Zafira, na BR-290, deixa veículo destruído em Alegrete

Share on Email

Na manhã desta terça-feira (26), um incêndio em um veículo na BR-290, mobilizou Polícia Rodoviária Federal e Bombeiros.

Segundo relatos dos policiais rodoviários federais, a motorista, que saiu de Alegrete em direção a Rosário do Sul, percebeu algo incomum e um forte odor de gasolina cerca de 1km após o trevo que também dá acesso à RSC 377.

A condutora imediatamente tentou retornar à cidade, mas as chamas iniciaram na dianteira do veículo Zafira. A rápida reação da motorista e do carona permitiu que ambos saíssem da caminhoneta sem ferimentos. Os bombeiros foram chamados, porém, apesar dos esforços, o veículo foi completamente destruído pelas chamas.

A condutora, em estado de choque, relatou aos policiais que havia realizado uma revisão recente na Zafira. O sinistro ocorreu por volta das 7h20min.