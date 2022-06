Dupla é presa em flagrante por furto de máquina de lavar roupas em Uruguaiana

Dois homens foram presos em flagrante pela suspeita de furto de uma máquina de lavar roupas da Prefeitura de Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, na noite de terça-feira (21). Os indivíduos foram flagrados pela Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). Um dos indivíduos é servidor do setor de obras do município.

A Prefeitura de Uruguaiana afirma que irá instaurar um processo administrativo para apurar o caso.

A Romu foi acionada pela Sala de Operações da cidade e foi até o local, onde flagrou os homens colocando o eletrodoméstico em uma caminhonete. O caso foi registrado como possível peculato, quando ocorre a subtração ou desvio de dinheiro público ou de móvel por parte de um servidor.

Fonte: G1