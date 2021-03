Durante discussão, mãe acerta golpe de alicate na cabeça da filha

Compartilhe















Jovem foi agredida com um alicate pela mãe biológica e precisou de atendimento médico. Conforme informações da Brigada Militar, a vítima disse aos policiais que reside com a avó, pessoa que a criou desde pequena e considera sua mãe, no entanto, ao chegar em casa no final da tarde de sábado, a progenitora estava no endereço e foi tirar satisfação pois considerou que a mesma deveria dar satisfação de sua vida e não deveria sair à noite.

Quando a acusada cobrou que ela poderia se infectar e levar Covid para a avó, a jovem disse que não tinha que dar satisfação para a mãe biológica, somente para a avó. Nesse momento, a progenitora a puxou pelos cabelos e a agrediu com um golpe de alicate na cabeça. Com ferimentos, a jovem foi levada à UPA para atendimento médico, onde foi suturada. A mãe biológica não reside no endereço, localizado no bairro Santo Antônio, portanto não foi localizada, pois não estava mais na residência onde ocorreu a agressão. A filha disse que deseja medidas protetivas de urgência contra a mãe. Ela afirmou que não foi a primeira vez que foi agredida. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.