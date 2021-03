Fogo em lixo, depois da limpeza de pátios, provoca incêndios perigosos e criminosos

Compartilhe















Na noite de domingo(28), uma guarnição dos Bombeiros foi acionada no bairro Saint Pastous. De acordo com os Bombeiros, eles realizaram o combate a incêndio em lixo e entulhos. O fogo foi em um terreno, baldio, ao lado do CRAS, na Zona Leste em Alegrete.

Esse combate foi realizado pelos Bombeiros assim como, muitos outros pela irresponsabilidade de pessoas ao descarte irregular e posteriormente pela queima do lixo e entulhos. A guarnição estava composta pelo sargento Cadona e os soldados Escarrone, Borges e Neto.

Este, infelizmente, tem sido um fato recorrente, em que proprietários e até mesmo vizinhos de terrenos baldios optam por fazer a limpeza da sujeira da forma inapropriada. É um problema cultural da cidade, e, na maioria das vezes, a pessoa faz a “limpeza” de alguns entulhos e lixos colocando fogo. O ato pode até parecer inofensivo, de tão banal que acabou se tornando, mas, conforme a Lei Ambiental no Brasil, a ação pode, em algumas situações, caracterizar crime, com pena de multa e até mesmo levar o responsável à prisão.