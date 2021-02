Durante o atual Decreto Estadual, Corsan suspende atendimento presencial

Compartilhe















A Corsan anunciou na sexta-feira (26), a suspensão dos atendimentos presenciais, em todas as suas unidades de serviço, por uma semana.

Considerando os Decretos Estaduais e a recente Nota nº 32 do COE/RS, emitida em 25/02/21, que tratam sobre as medidas de prevenção ao contágio pelo novo Corona vírus, a Corsan informa que adotará as seguintes medidas quanto ao atendimento presencial agendado e serviços comerciais, a serem observados a partir de 1°/03/2021 até 07/03/2021.

Suspensão do atendimento presencial aos clientes. O atendimento ao cliente em todo o Estado será apenas pelas plataformas digitais, acompanhe:



Através do Site (Central de Serviços – https://servicos.corsan.com.br/#/) e App Corsan: Solicitar 2ª via da fatura Solicitar Cadastro de fatura por e-mail Solicitar Certidão negativa de débito Solicitar Demonst. fatura Braille Consultar Extrato das últimas faturas Informar código do imóvel Consultar Histórico de consumo/leituras Informar Falta de água Consultar Situação do abastecimento Informar Vazamento de água na rua/calçada Informar Vazamento de esgoto na rua/calçada Informar Vazamento no quadro Informar Vazamento de hidrante Informar Hidrômetro com vazamento Solicitar Conserto de chuveiro público Acompanhar solicitações Solicitar Limpeza e remoção de entulho na via pública Solicitar encerramento de contrato Solicitar alteração de titularidade Os serviços de leitura não serão executados neste período. Os demais serviços comerciais, considerados essenciais, permanecem inalterados.