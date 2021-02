Dia de Campo de Verão da Fundação Marona este ano foi no formato virual

Compartilhe















O Dia de Campo de Verão 2021 da Fundação Maronna teve sua primeira edição em formato virtual. Em função da pandemia e das restrições para a realização de eventos, foi necessário inovar e adaptar o formato do tradicional encontro técnico à realidade para levar a informação a todos.

A transmissão do evento virtual ocorreu na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, no formato de live.

O evento tem como objetivo difundir tecnologia e boas práticas na produção agropecuária. Além de produtores rurais em busca de qualificação, empresas e instituições de ensino e pesquisa também participaram deste evento.

O Dia de Campo de Verão virtual possibilitou levar informação de qualidade, mostrar resultados e os participantes puderam interagir com os palestrantes e esclarecer suas dúvidas durante a transmissão. Àqueles que não puderam acompanhar a live ao vivo, podem rever a apresentação publicada no canal do Youtube da Fundação Maronna.

A edição virtual do tradicional evento de verão teve como co-organizadores a Embrapa e Irga , além de outros parceiros entre empresas e instituições de pesquisa.

Assim, com toda segurança os produtores rurais , empresas e estudantes puderam receber as informações tão esperadas.

Link do Dia de Campo de Verão 2021 Fundação Maronna

https://youtu.be/W3j9RkHySuM