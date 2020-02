É alegretense o ginete campeão da Campereada 2020

É de Alegrete o campeão da gineteada puro pelo da 41ª edição da Campereada Internacional de Alegrete.

Na prova mais empolgante entre as dezenas de competições, a gineteada arrastou uma multidão até as mangueiras do parque Doutor Lauro. Foram 3 horas de muita adrenalina e emoção envolvendo os competidores.

Na grande final, sete ginetes, cinco de Alegrete, um de Quarai e outro de Santana do Livramento, estavam na disputa do título de grande campeão da Campereada. As montarias foram muito equilibradas, mas a comissão julgadora decidiu pelo ginete Xerenga como o primeiro colocado.

O alegretense Pedro Henrique Leonardi, de 27 anos, conhecido como Xerenga sagrou campeão e foi o único a realizar uma campana na final.

Ele que está em férias da faculdade de medicina, disse que é a quinta Campereada que participa, mas a primeira que ficou em primeiro lugar. Muito feliz, ele foi carregado pelos amigos. Xerenga estava representando o Piquete Reculuta.

” Sempre que eu posso estou envolvido com a lide campeira. Nestas férias não foi diferente. Fico no interior trabalhando com meu pai” – comentou.

Além do troféu, Xerenga também conquistou o valor de dois mil reais.

Em segundo lugar, ficou o médico veterinário, da cidade de Quaraí, Rodolfo Castro. Ele levou troféu e o valor de mil reais.

Os demais colocados também são alegretenses.

3° lugar – Diego Lima

4° lugar – Claudinei Marinho

5° lugar – Leonardo Loureiro – também representando Piquete Reculuta.

Os amigos e demais integrantes do Piquete fizeram a festa com o campeão.

Um dos jurados foi Fabiano Marques que estava acompanhado do filho Miguel Marques.