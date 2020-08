E fake que o assassino do filho teria sido morto na prisão de Uruguaiana

Compartilhe











Desde a última segunda-feira(17), o assunto que tem repercutido na cidade é a morte de uma criança de um ano e 11 meses que foi vítima de espancamento. Márcio dos Anjos Jaques, chegou na Santa Casa na noite de domingo, desacordado e convulsionando. Cerca de 5h depois não resistiu a complicações de um tramatismo craniano e hemorragia. No corpo, a criança apresentava vários hematomas, assim como a falta de dentes. O pai de 19 anos foio preso, poucas horas depois pela Polícia Civil de Alegrete e confessou que havia agredido o filho. O relato de que os ferimentos teriam ocorrido na quinta-feira e, somente no domingo, o pai buscou auxílio pois o menino estava convulsionando, além de todos os relatos dos profissionais da área da saúde que abalaram a população, fez com que um grupo de pessoas fosse para frente da Delegacia de Polícia e do Presídio para protestar.

O indivíduo foi transferido para Uruguaiana. Desde estão, várias informações são repassadas, por grupos de whatsApp entre outros meios. Uma delas é de que o apenado teria sido morto no na Cadeia do Município vizinho. Em contato com a Polícia Civil de Alegrete, até a noite de ontem, essa informação não era procedente. A reportagem falou,por telefone, com agentes da Casa Prisional de Uruguaiana que não confirmaram a informação.

Contudo, é importante que as pessoas não repassem informações para grupos ou nas redes sociais sem confirmação junto a uma fonte segura. O caso segue sob investigação da Polícia Civil que deverá entregar na próxima semana o inquérito ao Judiciário. Ainda, segundo o Delegado Valeriano Neto, na coletiva de imprensa, outras pessoas poderão ser indiciadas. Mas essa possibilidade será confirmada ou não na conclusão do inquérito.