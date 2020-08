Frio rigoroso se mantém neste sábado em Alegrete

Compartilhe











Alegrete registrou – 1°C por volta das 6h no termômetro localizado na Rua dos Andradas. A máxima prevista para hoje é de 15°C. No interior ocorreu geada, a leitora do PAT, Janaína Martins, que reside nos Pinheiros fez belas imagens. Na cidade, a geada foi muito discreta.

A onda histórica de frio que chegou ao Brasil nesta semana continua a manter as temperaturas baixas neste sábado (22). Porém, não há previsão de neve como ocorreu na sexta-feira (21) na região sul. A sensação térmica muito baixa exige muito agasalho para àqueles que precisam sair de casa ou, outra opção, é o conforto do lar com fogo no fogão a lenha ou lareira. O registro é de Unistalda dos, também, leitores do PAT Wanderlei e Joveci Antolini.

A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, diante dos alertas da Defesa Civil do Estado do RS, da entrada de massa de ar polar que fez a temperatura cair em todo estado, divulgou o Plantão Social. O plantão tem funcionamento 24h por dia para atender a população que se encontra em vulnerabilidade. Para ajudar basta entrar em contato pelo telefone: (55)991484037.

Amanhã será mais quente que hoje .Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Mínima de 3°C e máxima de 21°C.