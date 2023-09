É grave o estado de saúde do idoso atropelado na Assis Brasil

A situação de saúde do idoso de 71 anos atropelado na última semana na Avenida Assis Brasil, bairro Cidade Alta, em Alegrete, é grave. O acidente ocorreu no dia 13, por volta das 19h e 35 min, quando um homem de 41 anos conduzia um veículo Ford/Ranger pelo sentido centro/bairro da referida avenida.

O idoso, que caminhava no mesmo sentido da via, próximo a um Hotel, foi atingido pelo veículo e sofreu multiplas fraturas no corpo e face. Após o acidente, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital da cidade.

O motorista envolvido no acidente relatou às autoridades que, no momento do ocorrido, estava chovendo muito e havia pouca iluminação na região. O teste do etilômetro realizado no condutor teve resultado negativo, indicando que ele não estava sob efeito de álcool.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência que foi registrada na Delegacia de Polícia. Enquanto isso, o idoso permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Alegrete, onde recebe cuidados médicos contínuos devido à gravidade de suas lesões.