Indicadores: agosto é marcado por quedas dos abigeatos e estelionatos em Alegrete

Em agosto deste ano, o município de Alegrete registrou 1 homicídio, entre cerca de 110 registros feitos na delegacia de polícia. No 8º mês do ano, foram 63 furtos, seis a menos que o mês anterior. Já os casos de abigeatos diminuíram cerca de 50% em relação ao mês de julho. Agosto contabilizou 7 casos de crimes rurais. Também em queda, os crimes de estelionatos. Dos 29 casos em julho, o mês seguinte encerrou com 17 vítimas de estelionatários. Num comparativo com o mesmo período do ano passado, agosto havia registrado oito abigeatos e 52 casos de estelionatos.

Os dados são dos indicadores criminais, que foram divulgados na última quinta-feira (14) pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ainda em agosto de 2023, Alegrete teve oito casos de roubo, três crimes de delito relacionados à armas e munições e 12 casos envolvendo tráfico de entorpecentes. Conforme os indicadores o mês de julho teve 130 ocorrências, já agosto finalizou com 110 boletins registrados na delegacia.

De janeiro até agosto o município teve 65 crimes de abigeatos e 328 casos de estelionatos. No comparativo com os oito meses do ano passado, apenas os casos de estelionato tiveram redução. Até agosto de 2022, haviam sido registrados 372 crimes envolvendo vítimas dos estelionatários. Já os abigeatos até agosto de 2022, eram 58 ocorrências, sete a menos que o mesmo período deste ano.

A nível estadual, após um primeiro semestre marcado por investimentos nas forças de segurança, o mês de agosto registrou quedas significativas nos principais indicadores de crimes contra a vida, como homicídio e feminicídio, que tiveram redução de 24,5% e 50% respectivamente. O combate à criminalidade também se refletiu na diminuição de crimes patrimoniais: em agosto de 2023, foram registrados 285 roubos de veículos em todo o Estado, registando uma queda de quase 20% em comparação com o mesmo período de 2022. Trata-se da oitava redução consecutiva neste ano. ).

Depois de maio e julho registrarem os menores números de homicídios em toda a série histórica, iniciada em 2010, agosto manteve a tendência de queda, encerrando o mês com 123 ocorrências no Rio Grande do Sul. Isso representa uma redução de quase 25% em comparação com o mesmo período no ano passado. Por sua vez, Porto Alegre registrou 16 casos, o que corresponde a uma redução de 38,5% em relação a agosto de 2022.

Com relação aos crimes de latrocínio, em agosto de 2023, foram registrados cinco casos no Estado, dois a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Contudo, no acumulado do ano, de janeiro a agosto, o indicador fechou em queda de mais de 8%.

No que se refere ao roubo de veículos, agosto mantém a tendência de queda registrada nos meses anteriores. Em todo o Rio Grande do Sul, foram registradas 285 ocorrências contra 355 no mesmo período do ano passado, o que representa uma diminuição de quase 20%. Esta é a oitava redução do indicador em 2023, pois todos os meses de janeiro a julho registraram variações negativas que oscilaram entre 1% e 21%. Já na capital, houve 123 ocorrências contra 155 no mesmo mês de 2022, resultando em redução de 20,6%.