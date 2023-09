Conferência de mulheres da Assembleia de Deus reuniu 12 mil fiéis, 56 de Alegrete

Na cidade de Novo Hamburgo, no Centro de Eventos da Fenac, ocorreu a Conferência de Mulheres Essência , organizada pela Unepadergs, representando as mulheres da Igreja Assembleia de Deus do RS. A cidade de Alegrete marcou presença no evento com um grupo de mulheres da UFADAL (União Feminina Assembleia de Deus de Alegrete), liderado por Aline da Rosa Lamberty e vice-coordenado por Lia Mara Florindo. Esta conferência anual reúne palestrantes que ministram a palavra de Deus e atraiu 56 mulheres de Alegrete.

Durante o evento, mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis foram arrecadadas para as vítimas do Vale do Taquari. Além disso, uma generosa oferta em dinheiro foi coletada entre as mais de 12mil mulheres presentes, totalizando R$ 40.000,00.

O evento, intitulado Conferência Essência 2023, começou com dezenas de caravanas de várias cidades do estado chegando a Novo Hamburgo na madrugada. As participantes tinham um objetivo claro: serem impactadas pelas ministrações e desfrutar de um dia de comunhão, aprendizado e alegria.

A conferência teve como tema “Veja! Eis que passou o inverno; acabaram-se as chuvas e já se foram. Apareceram as flores na terra, e chegou o tempo de cantar…” (Cânticos 2:11,12). A presidente da União das Esposas de Pastores das Assembleias de Deus no Rio Grande do Sul, Elenir Silva, esposa do Pastor Geraldino Silva, presidente da Convenção Estadual de Pastores (CIEPADERGS), conduziu o evento, que também contou com a participação das cantoras Sumara Santos, de Guarulhos – SP, e Sarah Farias, de Maceió – AL, além do grupo de louvor da UNEPADERGS. A ministração da palavra de Deus ficou a cargo da Dra. Elaine Cruz (Psicóloga, Conferencista e renomada escritora da Casa Publicadora das Assembleias de Deus – CPAD), Luci Vaz (palestrante e conferencista de Curitiba – PR) e Pastor Claudio Duarte (palestrante e conferencista do Rio de Janeiro – RJ). Também estiveram presentes a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, e a primeira-dama da cidade de Guaíba, Deise Maranata.

O evento teve início às 9h, com um intervalo de 2h para o almoço, quando as participantes puderam visitar os stands de expositores e a praça de alimentação, proporcionando comodidade e conforto. A conferência encerrou pouco depois das 21h.

Uma característica marcante da Conferência é seu compromisso com a assistência social. Na primeira edição, mais de 3 toneladas de alimentos foram arrecadadas e destinadas ao Lar dos Idosos em Barros Cassal. Nesta edição, as doações se tornaram ainda mais generosas, com mais de 10 toneladas de alimentos que serão enviadas às vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Além disso, uma oferta voluntária das participantes totalizou mais de 40 mil reais, destinados à construção das casas de duas irmãs – Leila Brum e Ana Godoy. Leila teve sua casa destruída pelas águas em Travesseiros, interior do estado, enquanto Ana é viúva do saudoso pastor Vilibaldo Antônio Godoy, que faleceu devido à COVID-19.

Este dia histórico foi marcado por avivamento espiritual, comunhão, salvação e renovação espiritual, e certamente deixará uma lembrança duradoura na vida de todas as participantes.

