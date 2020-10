E o grande temor se confirmou: a UTI Covid está com lotação máxima e não para de chegar pacientes

Na tarde deste domingo(25), a notícia de que a UTI Covid-19, da Santa Casa de Alegrete, está entrando em colapso, impactou muitos alegretenses. Embora já era algo esperado diante de tantos alertas e solicitações de que a população permanecesse com os cuidados, como: higienização e uso de máscara. Tais pedidos ignorados por uma grande massa, o que resultou no aumento de casos nos últimos dias, chegando a ser recorrente o número diário de 23 pacientes positivos como aconteceu no dia 9 e dia 23 de outubro.

A reportagem do PAT tentou contato com a Dra Marilene Campagnollo, mas ainda não obteve retorno. Porém, de acordo com Roberto Segabinazzi, a informação é verídica.

Alegrete chegou a 100% da ocupação dos leitos UTI Covid-19. “Estamos com todos os leitos, com respiradores, ocupados, tanto na UTI quanto no hospital de Campanha. Tem pessoas que ainda aguardam resultado, entretanto, não podem ser transferidas para a UTI Adulta. A situação é muito delicada. Sem contar que não tem mais profissionais para colocar na ala Covid. A população não compreendeu que a pandemia não acabou e esse vírus é sério. Cada dia mais aglomerações, sendo que é preciso respeitar os procolos” -comentou.

Ainda de acordo com o Diretor da Guarda Municipal, Angelo Tertuliano que faz parte do grupo de fiscalização, a informação é que Uruguaiana e Rosário do Sul também chegaram a 100% dos leitos UTI Covid-19, ocupados.

No início da tarde, a Secretária de saúde Haracelle Fontoura respondeu a reportagem com um vídeo realizado pela Dra Marilene Campagnollo, diretora técnica do Hospital e a Dra Simone Estivalet, responsável pela UTI Covid-19, ambas esclarecendo o momento atual em relação aos casos positivos do novo coronavírus.

Dra Marilene iniciou falando do aumento de casos positivos, de pessoas monitoradas e que estão procurando atendimento. Na sequência, Dra Simone descreveu a dificuldade de leitos e que os pacientes estão chegando em estado mais grave da doença, onde há necessidade da UTI Covid.

Ela destacou que a internação chegou a 100% dos leitos UTI Covid e não tem como internar mais nenhuma pessoa. A partir de agora, se permanecer a procura, terão que transferir pacientes. No final, mais uma vez solicitaram a conscientização da comunidade e para finalizar citaram sobre o momento crítico que a saúde está atravessando com o aumento dos casos positivos e, principalmente, pela gravidade. A demanda teve uma crescente muito significativa na noite ontem, segundo às medicas.

O PAT há dias vem realizando abordagens que buscam conscientizar a população que a pandemia não passou e que o comportamento dos últimos dias, mais precisamente a partir da Semana Farroupilha era muito preocupante.

