E quem disse que lingerie não é uma ótima opção para dar de presente de Natal?

Você sabia que peças íntimas (lingeries) e moda praia são uma ótima sugestão para dar de presente de Natal?

É comprovado que, a cada ano, as peças íntimas ganham destaque entre os presentes mais sugeridos na lista de Natal. Trata-se de um momento que muitos destacam o grau de proximidade. Pode ser um presente de marido/namorado para a esposa/namorada, presente entre mãe e filha, entre amigas, presente de amigo secreto ou alguém especial, o importante é saber onde comprar.

Em Alegrete, a sugestão é Lilla – a mais nova loja da cidade, que atua no segmento de moda íntima, praia, fitness e que, desde a sua inauguração, tem encantado a todos.

A empresária Aline Moutinho, faz questão de apresentar às suas clientes, as últimas tendências do universo feminino no que refere-se à moda íntima, praia e fitness e trabalha somente com marcas consagradas como: Hope, Daniela Tombini e Lua Luá, e quem conhece sabe a qualidade dos produtos aliados à beleza, conforto, elegância e inovação.

Lilla – você é mais que um padrão!

Endereço: Luiz de Freitas, 120 – Centro

Instagram: @lilla.alegrete

Aline Menezes