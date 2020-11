Eduardo Leite anuncia que governo pagará salário em dia pela primeira vez em quase 5 anos

Os depósitos na íntegra devem entrar na próxima segunda (30) para os mais de 340 mil vínculos. Além disso, será paga a 11ª parcela do décimo terceiro de 2019. Para este ano, o governo prevê novo parcelamento do décimo terceiro, e já enviou projeto de lei para Assembleia Legislativa.

Segundo Leite, o pagamento integral foi possível graças a fatores como as reformas administrativa e previdenciária aprovadas pela Assembleia Legislativa, a ajuda para compensação do governo federal pela perda de ICMS durante a pandemia, a retomada gradual da atividade econômica e os esforços de gestão, como redução de custos.

Segundo estimativa da Procuradoria-Geral do Estado no ano passado, mais de 30 mil ações judiciais por danos morais, em função dos parcelamentos, foram protocoladas contra o estado. O Judiciário decidiu que não há “dano moral presumível” no caso, ou seja, as ações não podem ser julgadas coletivamente e devem ser analisadas caso a caso.