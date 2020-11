Sicredi Pampa Gaúcho levou educação financeira para os jovens das escolas da região

A ação fez parte da programação da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira

A Semana Nacional de Educação Financeira, popularmente conhecida como: Semana ENEF ocorreu de 23 a 29 de novembro de 2020, e tem como objetivo promover ações de educação financeira no país. Hoje, a Semana ENEF é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), formado por diversos órgãos e entidades públicas como Banco Central do Brasil e entre outros. O tema deste ano foi “Resiliência financeira: como atravessar a crise?”.

A Sicredi Pampa Gaúcho reforçou a sua tradicional participação na ENEF por meio de palestras virtuais sobre Educação Financeira para os municípios da região de atuação da Cooperativa. Os jovens foram o público escolhido da vez, com idade entre 14 e 17 anos desfrutaram da palestra com o tema “Grana – O que nunca te falaram”.

Para a Assessora de Programas Sociais da Cooperativa, Patrícia Hasan, a presença do Sicredi faz total diferença na vida desses jovens e destaca que “o Sicredi, mais uma vez, foi protagonista na Semana ENEF, com a realização de ações de Educação Financeira que irão cooperar para uma vida financeira mais sustentável desses jovens e das comunidades em que eles estão inseridos”, afirma.

Em Alegrete, a Escola de Ensino Fundamental Vida recebeu a palestra virtual e estiveram presentes aproximadamente 15 participantes entre alunos e professores via Google Meet. Segundo o Gerente da agência Alegrete Cidade Alta, Bruno Caoa “estendo o convite para toda rede de ensino de Alegrete, o Sicredi se coloca à disposição para atuar na comunidade escolar falando de Educação Financeira. As demais escolas que tiverem interesse em participar, basta entrar em contato comigo ou com a nossa agência”.

As iniciativas tiveram como objetivo promover a interação dos estudantes com a educação financeira. “Nas palestras, abordamos temas com a finalidade de mobilizar a reflexão sobre suas vidas financeiras e algumas ferramentas foram vivenciadas e compartilhadas para auxiliá-los no planejamento financeiro e para que os jovens tenham o conhecimento básico de como melhorar suas relações com as finanças”, conclui Patrícia Hasan.