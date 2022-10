Eduardo Leite é eleito governador do RS

Com 94,17% das urnas apuradas e 57,12% dos votos válidos, Eduardo Leite (PSDB) superou matematicamente, em definitivo, Onyx Lorenzoni (PL) no segundo turno das eleições para governador do Rio Grande do Sul neste domingo (30). Dessa forma, o pelotense terá mais um mandato no Palácio Piratini, lugar que deixou em 28 de março deste ano quando renunciou para buscar concorrer à presidência.

Eduardo Leite, de 37 anos, terá como vice Gabriel Souza (MDB), que foi o escolhido para o lugar de Ranolfo Vieira Júnior, que hoje ocupa o posto de governador do estado. Souza, atualmente deputado estadual, tem 38 anos e é natural de Tramandaí.