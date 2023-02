Efetivo da Brigada Militar recebe instruções para atuar na prevenção de embriaguez ao volante

Share on Email

Na tarde de quarta-feira(15), o efetivo de Policiais Militares de Alegrete recebeu instruções que visam qualificar ainda mais as guarnições para atuarem preventivamente nos crimes de embriaguez ao volante.

O exercício foi realizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, no quartel do 2º RPmon.

Os etilômetros foram adquiridos pela Brigada Militar e, diante da situação, fica o alerta para os motoristas em relação ao consumo de álcool na direção, que todos sejam conscientes, princialmente, neste período que antecede e durante as festas de Carnaval.

As ações de fiscalização têm por objetivo a manutenção da Ordem e da Segurança Pública da sociedade com a sequência de abordagens e fiscalizações preventivas.

A pessoa flagrada dirigindo sob influencia de álcool ou que se recusa a fazer o teste do etilômetro, recebe uma autuação e o valor da multa é de R$ 2.934,70 além de abrir processo administrativo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, podendo ainda ocorrer em crime de trânsito. Todas as ações realizadas pela Brigada Militar visam conscientizar os condutores.



A recomendação é para que os motoristas sejam responsáveis e, em caso de ingestão de bebida alcoólica, não dirijam.