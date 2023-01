Por mais Pâmelas em nossa volta

Seja por meio de um ato espontâneo de generosidade ou por meio de uma surpresa bem planejada, a missão dessas pessoas é ajudar quem precisa e transformar o mundo em um lugar melhor.

A solidariedade é marcada por demonstrações e gestos de amor e assim pode-se destacar a ação da alegretense Pâmela Lima.

Na última semana, ela mudou para melhor a noite de Natal de uma família. Pâmela foi a responsável por localizar a carteira com dinheiro e documentos de um trabalhador, sem pensar duas vezes, imediatamente, ela que está sem celular, no momento, postou em um grupo no Facebook.

A única alternativa para ela, naquele momento, era devolver ao dono. Em contato com o PAT, a alegretense ressaltou que a atitude que teve centenas de comentários a parabenizando, foi algo “normal”, pois considera que não teria uma outra forma de agir.

“Porém, confesso – fiquei admirada com a quantidade de pessoas me parabenizando, por ser eu mesma. É muito gratificante, e acredito que estas pessoas que curtiram e comentaram fariam o mesmo, todos nós somos exemplo pra alguém. Ser honesto abre muitas portas, eu quero ser igual a minha mãe, que sempre, não com palavras, mas com as atitudes dela me ensinou a ser quem sou, e isso quero passar para meu filho também, ser um exemplo para ele”- comenta.

Prefeito em exercício, Jesse Trindade, projeta um ano de muitos investimentos no município

Pâmela pontua que sempre tem como prioridade ser honesta, independente de ter alguém por perto, pois a bondade alcança e impacta muitas pessoas.

“O mundo tem jeito, se cada um ser exemplo para seu vizinho, filho, colega, entre outros – a honestidade contagia. A carteira tinha documentos e dinheiro . Na situação que estamos, todos nós precisamos de dinheiro, isto é fato, contudo, não era meu. Vamos naturalizar isso, até se tornar algo comum e certamente tornar o mundo bem melhor”- descreve.

Continuando, Pâmela considera que é indispensável ter fé em dias melhores, conquistar os objetivos, com esforço e dedicação. Tentar quantas vezes for necessário com a Fé em Deus que tudo ele provê.

Homem de 20 anos é executado em Alegrete

“Como é usual essa frase: fazer o bem sem olhar a quem, porque significa que o amor é a sua essência. Não esperava tanta repercussão, mas foi muito gratificante a alegria do pai de família que recuperou a carteira. Poder alcançar tantas pessoas com o esse sentimento de esperança. E agora falando com o PAT, algo que nunca iria imaginar, pois sou bem discreta e tímida” – finaliza.

No mesmo dia em que ela postou que havia encontrado a carteira com os documentos e o dinheiro, o proprietário entrou em contato pelo Facebook e recuperou tudo, sem quase acreditar. O que aconteceu na véspera de Natal.