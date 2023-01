Efipan: durante 12 dias, Alegrete se transforma na capital do futebol infantil

A abertura oficial do evento será realizada a partir das 18h, no estádio municipal Farroupilha. O diretor técnico Moisés Fontoura, descartou a vinda do governador Eduardo Leite, que havia confirmado presença, porém um convite de última hora para palestrar em um seminário em Davos na Suiça, cancelou a vinda do governador ao Efipan.

Prefeitos de cidades da região, deputados federais e estaduais devem prestigiar o ato de abertura que coloca a cidade na agenda de grandes eventos esportivos do mundo. Com chancela da CBF, Comebol e Fifa o Efipan de 2023 apresenta 5 clubes estrangeiros dos 10 participantes.

A novidade fica por conta do Universitário de Desportes do Peru, pela primeira vez na competição. Do Uruguai, Olimpia, Penarol e Defensor representam os hermanos ao lado do badalado Argentino Juniors que retorna a Alegrete.

Serão cinco rodadas na fase de grupos. As equipes do Grupo A enfrentarão os times do Grupo B. Depois, os oito melhores colocados avançam para a fase de mata-mata no tradicional cruzamento universal em oito avos do torneio. No Grupo A, estão: Grêmio, Palmeiras, Peñarol, Argentinos Juniors e São José. Já no Grupo B: Inter, Flamengo de Alegrete, Defensor-URU, Universitário-PER e Olimpia.

Dois jogos abrem a primeira rodada do Efipan nesta noite. O atual campeão Internacional mede forças com o Palmeiras. Jogo marcado para iniciar às 19h. Logo em seguida a partir das 20h30min, os peruanos do Universitário de Deportes estreiam diante do clube gaúcho São José.

De acordo com o diretor administrativo do evento Muhamed os valores ds ingressos já estão estipulados. O setor de Pavilhão custa R$ 8,00 (Oito Reais), Arquibancada R$ 5,00 (Cinco Reais) e Geral R$ 3,00 (Três Reais. Mulheres e crianças até 12 anos não pagam na Geral.

Os portões serão abertos meia hora antes do início da primeira partida, exceto na abertura que a bilheteria inicia às 17h30min.

Para o clássico Gre-Nal no dia 22, os ingressos serão reajustados. O setor de geral irá custar R$ 5,00, setor de arquibancadas R$ 15,00 e Pavilhão R$ 20,00. Esses valores valem tanto para mulheres , como crianças até 12 anos, em dia de clássico gaúcho.

Com 13 títulos, o Inter é o maior campeão do Efipan. O Grêmio vem na sequência da lista, com sete conquistas. O Palmeiras, campeão da edição de 2020, venceu a competição cinco vezes.

Fotos: Alex Lopes (capa) e PAT