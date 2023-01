Estarrecedor: quase metade dos atendimentos do Samu Mental é de tentativa de suicídio

O PAT está sempre falando sobre o tema que é social, a saúde mental.

Samu Mental foi implementado no ano de 2019, por meio da busca da então Coordenadora da Saúde Mental no Município – a psicóloga Nádia Mileto.

A equipe do Serviço de Atenção Multidisciplinar de Urgência em Saúde Mental (SAMU Mental), está presente em muitas ações registradas pelo Alegrete Tudo – PAT. Sendo que, um dos grandes diferenciais na vida de muitos é o trabalho que auxilia pessoas com dependência química, alcoolismo, entre outras.

No mês de dezembro, foram 96 atendimentos, entre eles muitos casos relacionados a transtornos psiquiátricos, alcoolismo, drogas e tentativas de suicídio.

Em contato com a psicóloga Nádia Mileto, ela informou que a demanda de atendimentos tem aumentado muito nos últimos meses e muitas das ocorrências do serviço são relacionados a tentativas de suicídio.

Nos 31 dias do último mês do ano, não foi diferente e os atendimentos foram mais para homens que mulheres. Os dados repassados ao PAT, apontam que a faixa etária de mais atendimento foi entre 35 e 45 anos. Com isso, a equipe do Samu Mental foi acionado 96 vezes, com 62 ocorrências à noite e 34 durante o dia, o que representou 75 atendimentos durante os dias de semana e 21 aos finais de semana.

Dos pacientes, 39 eram mulheres e 52 homens. Entre os serviços, os casos de transtornos psiquiátricos, álcool e drogas.

O Samu Mental é um projeto que dá um grande suporte às pessoas que estão em situação de drogadição e etilismo. São 14 profissionais entre motoristas e técnicos.

O projeto do Samu Mental, em Alegrete, é único no Estado e foi adaptado do pioneiro que é em Brasília, pois na Capital Federal há uma equipe multiciplinar com psiquiatra, psicólogo, técnicos e motoristas. Já aqui, funciona com o motorista e o técnico tendo o serviço do Caps como auxílio.

Os atendimentos no interior também são muito frequentes o que acaba onerando um tempo maior, além disso, há vários casos em que as pessoas estão em surto ou em crises. O projeto busca garantir o atendimento humanizado e técnico aos usuários do Sistema de Saúde Mental.