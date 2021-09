Efipan: Flamengo promove avaliação para recrutar atletas nascidos em 2007/2008

No próximo dia 25, no Estádio Municipal Farroupilha a Escola de Futebol Flamengo estará promovendo uma peneira para avaliar atletas nascidos em 2007/2008.

O objetivo é recrutar jogadores que vão integrar o elenco para treinamentos visando o 41º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano. Conforme o presidente Toninho Fagundes o clube pretende montar uma equipe para disputa da competição e oportuniza todos atletas da categoria 2007/2008 a comparecerem no Farroupilha.

Os atletas interessados devem comparecer no dia 25, às 14hs, levar chuteira e calção, além de um documento com foto. A comissão avaliadora será composta pelo técnico Jesus Antunes e Rodolfo Salbego, além de examinadores que estarão nas arquibancadas conferindo o desempenho dos atletas. A avaliação técnico conta com apoio da secretaria de educação, esporte e lazer e do conselho municipal de esportes e lazer.

Além da mobilização para os treinamentos da categoria que irá disputar o Efipan, o Flamengo retornou os treinos para as categorias sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-11 e sub-12, que estão sendo realizados aos sábados a partir das 14hs, no campo do 12º BE.