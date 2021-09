Clássico na Série A, e mais três jogos no sábado pelo Citadino de Futsal

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta sexta-feira (24), às 21hs, prosseguem os jogos pelo Citadino de Futsal.

Apenas um jogo hoje pela competição vai movimentar a Série A, em quadra um clássico do futsal alegretense, o Celtic mede forças com o Velha União.

Os jogos estão sendo realizados no ginásio do União, cerca de 6km do centro da cidade, localizada na Avenida Caverá, próximo a BR-290, e é vedada a presença de público.

No sábado (25), estão previstos mais três jogos. A bola rola às 18hs, com Deportivo La Portera (DLP) e BarSemLona, jogo válido pela 2ª Divisão. Logo em seguida jogam Ser Atlas e Lazio, confronto pela Série A. Fechando a rodada do sábado, Os Fortas encara o Danúbio Futsal pela 3ª Divisão.