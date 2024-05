Share on Email

O alegretense Wilson Paim que mora, há dois anos, em Santa Cruz do Sul está isolado em casa, já que a cidade foi bastante atingida e, conforme ele, não tem acesso a nenhuma localidade. Ele dividiu o seu tempo em saber notícias de amigos e familiares em Porto Alegre e Alegrete e orar muito. – Tenho muita fé e confesso que chorei enquanto orava ao ver o sofrimento de tantas pessoas. E na tarde do dia 5, equanto orava parece que recebi a piscografia de uma letra e uma melodia. Imediamente, disse o artista, que escreveu a letra no papel e logo musicou a canção como se fosse uma oração ao nosso povo, atesta. Em 15 minutos escrevi a letra e fiz a melodia”.

Ele acredita que tudo o que está acontecendo é uma resposta ao que as pessoas fazem com a natureza. Foi algo devastador para mostrar o quanto temos que mudar, entende Wilson Paim, pois atingiu a todos – indiferente de classe social ou crédulo.

-Tenho comigo o Orai e Vigiai por saber o quanto somos pequenos. E enquanto clamava a Deus chegou esta letra, em forma de uma oração, estendida a todos os gaúchos. Está mais que na hora de nos voltarmos ao que Jesus ensinou, ainda há tempo, salientou o alegretense que é espírita.