Eleição para 19º núcleo do CPERS ainda sem definição

A eleição para o 19º Núcleo do Cpers- Sindicato ainda não foi definida. Uma comissão estadual ainda está analisando as denuncias de fraudes no âmbito local da eleição.

Conforme o professor Pedro Amaral, que integra a chapa 4, houve no processo eleitoral do CPERS fortes indícios de fraudes. Ele informa que, na segunda etapa, um mesmo endereço de IP votou mais de 400 vezes por várias pessoas. Muitas delas afirmaram não ter votado nem autorizado ninguém a votar.

Os candidatos da chapa 4 encontraram, também, a mesma ocorrência na primeira etapa das eleições, para direção do 19⁰ núcleo. Esses candidatos buscaram declarações de não-voto das pessoas lesadas e encaminharam a denúncia às instâncias do Núcleo central que estabeleceu uma sindicância para investigar o caso.

A chapa 4 também encaminhou a denúncia para o Ministério Público Estadual. As duas etapas da eleição do CPERS foram em maio e junho de 2021.

Dos 42 núcleos do CPERS no Estado, apenas o de Alegrete apresentou irregularidades.