Quase metade da população de Alegrete já recebeu as duas doses da vacina contra Covid-19

O município de Alegrete prossegue a vacinação com a 1ª dose contra a Covid-19. Na quarta-feira (22), o Posto de Atendimento Médico realizou a vacinação para a população com 18 anos ou mais, adolescentes (12 a 17 anos) com comorbidades e gestantes.

A Secretaria Municipal de Saúde destacou que a vacinação com a dose de reforço (3ª dose) contra a Covid-19 também segue no PAM e nas UBSs Vera Cruz, Promorar e CSU. A dose de reforço é destinada a idosos com 70 anos ou mais, que tenham recebido a 2ª dose há no mínimo 6 meses.

A 3ª Capital Farroupilha atingiu 47,1% de sua população com as duas imunizações. Os dados colhidos na 10ª CRS na manhã de quarta destacam que Alegrete ocupa a terceira posição entre as cidades que mais vacinaram seus habitantes com esquema vacinal completo. São Gabriel atingiu 49,2% e Manoel Viana cobriu 48,5% da população.

Conforme dados da 10ª CRS, Alegrete já recebeu 94.200 doses e aplicou 88.445. É importante salientar que a regional trabalha com uma população de 73.589 habitantes para o município de Alegrete. Com a 1ª dose, a cidade já vacinou 55.759 pessoas, ou seja 75,8%. Com as duas doses somam 34.638 habitantes.