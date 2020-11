Eleições 2020: intensa fiscalização marcou a atuação do Ministério Público Eleitoral em Alegrete

Uma verdadeira operação foi montada pelo Ministério Público Eleitoral em Alegrete no último dia 15.

A Promotora Eleitoral, Dra. Daniela Fistarol, disse que a instituição esteve presente na fiscalização das eleições realizadas no dia 15/11/2020 (domingo), com abertura das portas da Promotoria de Justiça para recebimento de denúncias, bem como compareceu nos colégios eleitorais através de 3(três) equipes volantes, incluída a própria fiscalização da Promotora Eleitoral, na companhia do Juiz Eleitoral, Dr. Thiago Tristão de Lima e do Delegado de Polícia Mauricio Arruda Coronel.

Foram realizadas visitas aos principais centros de votação do Município de Alegrete, incluíndo: Urcamp, Colégio Oswaldo Aranha, CIEP, Colégio Demétrio Ribeiro, Colégio Emílio Zuneda, Colégio Lauro Dorneles, Colégio José Bonifácio, Unipampa, DAER, Colégio Trancredo Neves, Colégio Marques do Alegrete, Colégio Luiza de Freitas Valle Aranha, Colégio Waldemar Borges, Colégio Ecilda Paim, Colégio José Antônio Vilaverde Moura, Colégio Lions Clube, Colégio Honório Lemes, Colégio Eurípedes Brasil MIlano, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete, Colégio Fernando Ferrari, Colégio Marcelo de Freitas Faraco, Colégio Eduardo Vargas, Colégio Farroupilha, Colégio Mário Quintana e UERGS, oportunidade em que foi possível conversar com os cidadãos, administradores de prédios, mesários e fiscais de partidos, esclarecendo dúvidas e recebendo notícias de fatos.

Na medida do possível, as eleições transcorreram de forma organizada, tendo a fiscalização do MP Eleitoral atribuído especial atenção quanto a possíveis irregularidades consistentes em captação e transporte de eleitores, descumprimento da manifestação individual e silenciosa no dia do pleito e, principalmente, diante do momento vivido, quanto à necessidade da utilização de máscaras e medidas preventivas ao contágio do COVID-19 no dia do pleito.



Participaram dos trabalhos a Promotora de Justiça Eleitoral, Dra. Daniela Fistarol e os servidores/colaboradores do MP/RS Rodrigo Bocorny Guidotti, João Paulo Ribeiro Liscano, Évelin Aires, Felipe Ribas dos Santos, Bruno Lopes Migotto e Daniela Gonçalves de Oliveira.