Eleições 2026: 776 mesários serão convocados para atuar em Alegrete

Convocações já começaram e estão sendo realizadas por Correios, e-mail e WhatsApp; Justiça Eleitoral alerta eleitores para cuidados com possíveis golpes

A Justiça Eleitoral já iniciou a convocação das eleitoras e dos eleitores que irão atuar como mesárias e mesários nas Eleições 2026. Em Alegrete, segundo informações da 5ª Zona Eleitoral, serão convocadas 776 pessoas para trabalhar durante o pleito.

No Rio Grande do Sul, mais de 100 mil eleitores estão sendo chamados para colaborar diretamente com a organização das eleições. A atuação dos mesários é considerada fundamental para o funcionamento das seções eleitorais e para garantir que o processo de votação ocorra com segurança e tranquilidade.

Convocação chega por três canais

Para alcançar os eleitores convocados, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) está utilizando três meios de comunicação: Correios, e-mail e WhatsApp.

A utilização de diferentes canais facilita o contato com os convocados, mas também exige atenção dos eleitores diante da possibilidade de mensagens falsas ou tentativas de golpe.

Quem receber uma convocação pode verificar sua autenticidade por meio do portal JE Digital, disponibilizado pela Justiça Eleitoral.

Consultar convocação no JE Digital

Atenção às mensagens recebidas

No caso das convocações encaminhadas por e-mail, o TRE-RS faz uma orientação importante: o Tribunal somente envia mensagens eletrônicas para pessoas que autorizaram previamente o recebimento desse tipo de comunicação.

Por isso, diante de qualquer mensagem suspeita, o eleitor deve evitar fornecer dados pessoais, clicar em links desconhecidos ou realizar qualquer pagamento.

Em caso de dúvida sobre a autenticidade da convocação, o eleitor pode confirmar as informações diretamente com a Justiça Eleitoral.

No Rio Grande do Sul, o atendimento pode ser realizado pelo telefone 148, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com ligação feita de qualquer cidade do Estado.

776 alegretenses terão papel importante nas eleições

Em Alegrete, os 776 mesários convocados pela 5ª Zona Eleitoral terão uma responsabilidade que vai muito além de simplesmente estar presente no dia da votação.

São os mesários que auxiliam diretamente no funcionamento das seções eleitorais, recebem e orientam os eleitores, organizam os procedimentos de votação e colaboram para que o processo transcorra de maneira ordenada.

A atuação dessas pessoas é indispensável para que milhares de eleitores possam exercer seu direito ao voto dentro das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Trabalho voluntário fortalece a democracia

Embora parte dos mesários seja convocada pela Justiça Eleitoral, a participação também representa uma forma de colaboração direta com o processo democrático.

Durante o dia da eleição, os mesários estão na linha de frente do atendimento aos eleitores. São eles que ajudam a garantir o funcionamento das seções, conferem os procedimentos necessários e contribuem para a segurança e a transparência da votação.

O trabalho realizado em cada seção eleitoral, portanto, integra uma estrutura muito maior responsável pela realização do pleito.

Em Alegrete, as 776 pessoas convocadas pela 5ª Zona Eleitoral terão justamente essa missão: contribuir para que as Eleições 2026 ocorram de forma organizada, segura e transparente.

Como saber se a convocação é verdadeira?

Diante do aumento de golpes praticados por meio de mensagens eletrônicas, a recomendação é conferir a informação diretamente nos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

O eleitor que receber uma convocação deve:

verificar a informação no portal JE Digital ;

; desconfiar de mensagens que solicitem pagamentos ou dados bancários;

não clicar em links suspeitos;

observar especialmente a origem de mensagens recebidas por e-mail ou WhatsApp;

em caso de dúvida, procurar orientação pelo telefone 148.

A convocação de 776 mesários em Alegrete dá início a uma etapa fundamental da preparação para as eleições. Enquanto candidatos e eleitores estarão no centro das atenções no período eleitoral, milhares de mesárias e mesários estarão nos bastidores — e também na linha de frente — garantindo que o direito de votar seja exercido por todos.