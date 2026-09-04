Produtor de Alegrete é reconduzido ao Conselho Deliberativo do IRGA

Diretor da Associação dos Arrozeiros de Alegrete permanece no colegiado que reúne representantes das principais regiões produtoras de arroz do Rio Grande do Sul

A representação de Alegrete na cadeia orizícola do Rio Grande do Sul ganhou continuidade com a recondução de Geovano Parcianello ao Conselho Deliberativo do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA). O alegretense, que atua como diretor da Associação dos Arrozeiros de Alegrete (AAA), permanece no colegiado para a gestão 2026-2029.

A posse do novo Conselho Deliberativo ocorreu na última quarta-feira (2), durante a 49ª Expointer, na Casa do IRGA. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Instituto, Alexandre Velho.

Parcianello terá como suplentes homologados Gustavo Thompson Flores, ex-presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, e Roberto Dalcin, também integrantes da entidade alegretense.

A recondução representa a manutenção de uma voz de Alegrete em um dos principais espaços institucionais de discussão da cadeia produtiva do arroz no Estado. O município está entre os importantes polos da produção orizícola gaúcha, e a presença de representantes locais no Conselho permite levar para as discussões do Instituto as demandas e desafios enfrentados pelos produtores da região.

Conselho reúne representantes das regiões arrozeiras

O Conselho Deliberativo do IRGA é formado por representantes das seis regiões arrozeiras do Rio Grande do Sul. Para a nova gestão, foram empossados 56 representantes dos municípios, quatro representantes da indústria e do comércio e dois representantes das cooperativas, todos com mandato de três anos.

Para cada conselheiro titular também foram empossados dois suplentes, garantindo a continuidade da representação ao longo da gestão.

É neste espaço que são discutidos temas estratégicos para a orizicultura gaúcha, como pesquisa, assistência técnica, produtividade, qualidade, comercialização e competitividade.

Para Alegrete, a permanência de Parcianello no colegiado significa também a continuidade da participação da Associação dos Arrozeiros nas discussões estaduais que impactam diretamente a atividade no município e na Fronteira Oeste.

Participação em momento de desafios para o setor

A presença do alegretense no Conselho ocorre em um período de desafios para os produtores de arroz, que enfrentam questões relacionadas aos custos de produção, acesso ao crédito, comportamento dos preços, comercialização e necessidade de aumento da eficiência das lavouras.

Nesse cenário, o Conselho Deliberativo funciona como um espaço de interlocução entre o IRGA e as entidades ligadas ao setor. Os representantes levam as demandas de suas regiões e participam das discussões sobre políticas, programas e ações voltadas à cadeia produtiva.

A recondução de Geovano Parcianello garante, portanto, a continuidade da participação de Alegrete nesse processo. Embora o cargo seja de natureza colegiada e não envolva funções executivas individuais dentro do Instituto, o conselheiro participa das discussões e decisões que ajudam a definir os caminhos da orizicultura gaúcha.

Para a Associação dos Arrozeiros de Alegrete, a permanência no Conselho também reforça a representação institucional do município junto ao IRGA, mantendo aberta a interlocução sobre questões que envolvem desde os problemas enfrentados pelos produtores em cada safra até as estratégias de médio e longo prazo para o desenvolvimento da produção de arroz.

Com a recondução de Geovano Parcianello, Alegrete mantém presença no Conselho Deliberativo do IRGA e segue participando das discussões que envolvem o futuro de uma das principais atividades econômicas do município e do Rio Grande do Sul.

Foto: Associação dos Arrozeiros de Alegrete