Flor de Tuna representa Alegrete e estreia com destaque na Expointer

Exemplar da raça Dorper, de propriedade de Leandro Galarça, garantiu a segunda colocação na categoria macho de 16 a 18 meses

A Cabanha Flor de Tuna, de Alegrete, estreou com destaque na 49ª Expointer, realizada de 29 de agosto a 6 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O exemplar BICADORPER RONNAN IA 1101, de propriedade de Leandro Galarça, conquistou o segundo lugar na categoria macho de 16 a 18 meses da raça Dorper, resultado comemorado pela família Galarça.

A participação marcou a primeira vez que a Cabanha Flor de Tuna esteve na Expointer, levando o nome de Alegrete para uma das principais exposições agropecuárias do país. Lidiane Galarça e a filha, Camila Galarça, também acompanharam a participação e celebraram a conquista.

“Com muito orgulho levamos o nome do nosso Alegrete para as pistas e em nosso coração”, destacou a família.

O nome Flor de Tuna também é uma homenagem ao município, tendo sido inspirado na letra do Canto Alegretense.

A conquista do segundo lugar, logo na estreia, representa um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela cabanha alegretense e coloca a Flor de Tuna entre os destaques da participação de Alegrete na Expointer 2026.