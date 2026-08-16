Eleitores com deficiência podem solicitar transferência para seção acessível até 20 de agosto

O prazo começou em 20 de julho e é válido em todo o país.

A medida busca garantir melhores condições de acesso às urnas eletrônicas durante as eleições de 2026, permitindo que eleitores que enfrentem barreiras arquitetônicas possam votar em um local mais adequado às suas necessidades.

O mesmo procedimento está disponível para pessoas que tenham passado por algum problema físico temporário que dificulte a locomoção ou o acesso à seção eleitoral. Nesses casos, a transferência será temporária. Após o término das eleições, o cadastro eleitoral retornará automaticamente à seção de origem.

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Como solicitar

O pedido deve ser realizado pelo próprio eleitor em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação de um documento oficial com foto. A solicitação também pode ser feita por meio de curador, apoiador ou procurador. Nessa situação, é necessário apresentar uma autodeclaração ou documentação que comprove a deficiência ou a dificuldade de locomoção.

A possibilidade de transferência temporária é destinada principalmente aos eleitores que não haviam solicitado a mudança para uma seção com acessibilidade antes do fechamento do Cadastro Eleitoral para as eleições de 2026, ocorrido em 6 de maio.