1ª Mateada dos Festejos Farroupilhas reúne comunidade no Passo Novo neste domingo

O distrito do Passo Novo será palco, neste domingo (16), da 1ª Mateada dos Festejos Farroupilhas, uma programação que pretende reunir famílias e moradores da comunidade em torno do chimarrão, da música e das tradições do Rio Grande do Sul.

O evento começa às 14h, na Praça José Visintainer, e terá como atração musical o grupo Temperado a Gaitaço, que comandará a tarde com repertório tradicionalista.

A proposta da mateada é criar um espaço de convivência e confraternização, fortalecendo os vínculos da comunidade e valorizando manifestações que fazem parte da identidade cultural gaúcha.

A programação conta com o apoio da Erva Mate São Gabriel e integra o calendário dos Festejos Farroupilhas 2026, que neste ano têm como tema a herança jesuítica guarani e os 400 anos de história, cultura e tradição.

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Além da música, o encontro terá o chimarrão como elemento central de uma tarde dedicada à celebração das raízes e dos costumes do povo gaúcho.

A organização convida moradores do Passo Novo e de outras localidades a participarem da programação e aproveitarem o domingo em um ambiente de amizade, tradição e cultura.

Serviço

O quê: 1ª Mateada dos Festejos Farroupilhas

Quando: domingo (16), a partir das 14h

Onde: Praça José Visintainer, no Passo Novo

Atração musical: Temperado a Gaitaço

Apoio: Erva Mate São Gabriel