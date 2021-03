Em 48h, gripário do Oswaldo Aranha atendeu mais de 100 pessoas

Compartilhe















Com aumento do número de infectados, desde o último sábado, (27) que um novo gripário está em funcionamento no ginásio da Escola Oswaldo Aranha para ajudar a desafogar a UPA.

Com apoio do Exército e de voluntários, equipe da Secretária da Saúde o atendimento está sendo feito na quadra do ginásio a pessoas com sintomas gripais. O atendimento segue os rígidos protocolos de cuidados com a saúde.

De segunda sexta das 7h30 as 21h . Sábados e domingos das 7h30min as 20h.

No primeiro dia, o Centro de Triagem Respiratória da Secretária da Saúde registrou 52 atendimentos, sendo que oito pessoas foram encaminhadas para à UPA. No dia 28, domingo a equipe atendeu 92 pessoas, sendo que deste total seis foram para à UPA.

As autoridades de saúde pedem que mais do que nunca todos se cuidem e evitem aglomerações até mesmo em família, porque o risco de contaminação é alto.

A UTI Covid da Santa Casa tem oito internados e 12 pacientes no hospital de Campanha.

Foram realizados 19.982 testes, sendo 14.707 negativos, 5.098 positivos e 177 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 953 pessoas em Alegrete.