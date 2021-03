Nem todos fazem o que ele fez, mas o trabalhador diz ter feito o que seus pais lhe ensinaram

Compartilhe















Já relatamos através do PAT, inúmeras situações de empatia, altruísmo e abnegação. Mas esta situação que ocorreu com um alegretense na tarde de sábado( 27), realmente emociona ao ouvi-lo narrar como tudo aconteceu.

Diante de um quadro cada vez mais complicado, em relação à pandemia que também afetou de forma muito dura a economia do Estado, Pais e do Mundo. Muitas famílias passam por necessidades financeiras, outras dependem de auxílio e tem àquelas que o salário todo não é suficiente para suprir todas necessidades da casa.

Bom, vamos ao gesto nobre do alegretense Weber Silva, com grande repercussão nas redes sociais, no último domingo(28). Ele compartilhou uma mensagem agradecendo a Deus por ter localizado a dona de uma carteira que ele encontrou em um banco na área externa do Supermercado Peruzzo. Weber que trabalha na área da desossa, no Frigorífico , foi ao supermercado de carona com um compadre. Ele disse que terminou as compras e como não queria ficar dentro do supermercado, foi para área externa aguardar o compadre, momento que visualizou a carteira. Ele pegou e a levou para casa e abriu para ver se tinha documentos e alguma identificação do proprietário. Nesse instante, o gesto grandioso do trabalhador foi muito maior. Mais do que os documentos, na carteira havia R$ 1.030,00. O Nome da jovem, Aretha Irizaga. Com a foto, ele lembrou que a conhecia das imediações da sua casa. Sem pensar ou ventilar qualquer outra possibilidade, Weber disse que chegou chorar por imaginar o que a jovem estaria passando por ter perdido a carteira com todo o valor, que, de imediato, ele supôs ser o salário.

Weber chamou o compadre e pediu uma carona até o endereço da jovem. Comovido, ele contou ao PAT que chegou na casa e percebeu que havia três pessoas, entre elas, a dona da carteira que chorava de forma copiosa. Ela, a mãe e um amigo estavam chorando, porém, para alegria e alívio dela quem estava trazendo a boa nova era Weber. O alegretense disse que havia encontrado a carteira e devolveu com todo dinheiro, além dos documentos. “A moça me agradeceu muito, era todo salário dela. Sempre, desde criança meus pais ensinaram que o que não é da gente, não devemos pegar ou furtar. Trabalhamos de forma honesta e sei que Deus tem muito mais para nos abençoar. Fiquei emocionado e feliz por ter sido a pessoa que encontrou e, desta forma ter ajudado àquela família que estava desesperada”- comentou.

Nas redes sociais, com a postagem sucinta de Weber que apenas destacou que havia devolvido a carteira, foram inúmeras mensagens demonstrando que o bem sempre compensa, pois ele recebeu muitas energias positivas e, com certeza, vai inspirar outras pessoas a terem a mesma atitude se estiverem em seu lugar.