Em Alegrete será possível marcar encontro com a Mamãe Noel

Realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o evento contemplará contações de histórias; visita ao escritório do Papai Noel; poesia natalina ao vivo e uma ação especial, denominada “Receba um Whatsapp do Bom Velhinho”, em que as crianças recebem uma mensagem especial, ao vivo, do Papai Noel.

O evento ocorrerá entre os dias 18 a 22 de dezembro, a partir das 19h no átrio do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek. As atividades são coordenadas por Merlen Alves e Tatiane Quintana, que interpretará a Mamãe Noel. Mais informações através do Whats: 55 999732512 – Merlen Alves.

Fotos: reprodução