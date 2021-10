Em Brasília, Toninho Fagundes acerta transmissão do Efipan pela TV Brasil

No último dia 26 de outubro, o presidente da Escolinha de Futebol Flamengo de Alegrete Antônio Fagundes esteve

em Brasília na EBC – Empresa Brasileira de Comunicação.

Acompanhado do vereador Moisés Fontoura/PDT e do Deputado Federal Afonso Motta/PDT, o presidente rubronegro esteve encaminhando projeto para a transmissão via TV Brasil do 41° EFIPAN.

A comitiva de alegretenses foi recebida pelo presidente Glen Valente e sua diretoria que puderam conhecer mais sobre o evento realizado em Alegrete. Toninho apresentou o projeto para início dos jogos que irão acontecer de 20 a 30 de janeiro de 2022 no estádio municipal Farroupilha.

Políticos acompanharam Toninho até a EBC

O Presidente da EBC reconheceu a importância do Efipan e manifestou todo interesse em viabilizar essa cobertura. No entanto, nas próximas semanas será realizado um planejamento para o mês de janeiro de 2022 e o EFIPAN será avaliado na grade da programação da emissora.

Toninho Fagundes ainda cumpriu agenda com o Deputado Federal Sanderson, com quem tratou do Projeto da Vila Olímpica. Sanderson recebeu o projeto atualizado e entregará a Secretária Nacional de Esportes Fabíola Molina, para apreciação da pasta.

Deputado Sanderson recebeu o projeto Vila Olímpica atualizado

Fotos: Valter Camparo/Agência Brasil