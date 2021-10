Live vai dizer para onde vão as carroças em Alegrete

Carroças ainda são meio de transporte e renda para muitas pessoas em Alegrete. A luta para disciplinar o uso deste meio de transporte de tração animal, assim como ajudar no bem estar dos cavalos vem sendo tratado há mais de três anos na cidade, num trabalho que iniciou, a época, com os ex vereadores Rudi Pinto e Márcio Amaral.

A ONG OPAA se juntou a esta causa e ainda aos vereadores Dileusa Alves(PDT) e João Monteiro(PP) para que o projeto de regularização das carroças seja efetivado. A preocupação é tanto com os veículos, como seus donos e com os cavalos que ainda sofrem muito com maus tratos puxando carroças pelas ruas da cidade

Na sexta- feira, dia 29, as 19h será realizada uma live pela página do Alegrete Tudo, com a participação dos dois vereadores e as presenças especiais de Nara Leite da OPAA e do Deputado Estadual Luis Marenco(PDT) engajado nesta luta quando vão abordar : para onde vão as carroças?

Quem quiser saber o que vai acontecer com as carroças em Alegrete, entre na página do PAT e assista a live nesta sexta -feira.

Conforme a médica veterinária e vereadora, Dileusa Alves, existem em Alegrete, uma média 180 carroceiros e para estes que vão ocorrer as mudanças.