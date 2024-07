Já está no Case, menor acusado de disparo que feriu gravemente jovem no sábado em Alegrete

A Brigada Militar apreendeu o menor no bairro Saint Pastous por volta das 3h35 da madrugada de domingo, e o delegado de plantão determinou sua internação por tentativa de homicídio. O menor foi encaminhado ao Ministério Público ontem (30) e, após audiência, foi decidido que ele seria transferido para o CASE em Uruguaiana. A transferência foi realizada pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (1º).

A vítima de 18 anos encontra-se internada na UTI da Santa Casa, em estado de saúde muito grave.

A Prisão

Um jovem de 18 anos foi atingido por um disparo de arma de fogo, calibre 22, na cabeça, na noite deste sábado (29), em Alegrete.

De acordo com informações de testemunhas, eles estavam próximos a um carro-lanche quando o acusado, que já tinha um desafeto, se aproximou e efetuou o disparo que atingiu a cabeça da vítima. O Samu foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Alegrete. O acusado, que segundo relatos é menor de idade, fugiu a pé em direção ao bairro Vila Nova, acompanhado de mais três indivíduos.

Após mais de cinco horas de buscas, os policiais localizaram o primeiro suspeito, de 35 anos, que é tio do menor, na madrugada de domingo (30), em uma residência no final do bairro Nossa Senhora Conceição Aparecida, na Zona Leste da cidade. O homem foi abordado e identificado, mas não portava nenhuma arma.

Posteriormente, o menor de 17 anos foi encontrado no bairro Saint Pastous, na residência de uma amiga. Ele estava desarmado no momento da abordagem e afirmou aos policiais que havia realizado o disparo e entregado a arma ao seu tio, o primeiro preso. As roupas que ambos vestiam no momento da abordagem são as mesmas que aparecem em vídeos relacionados ao incidente.