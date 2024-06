Suspeito de abusar de duas sobrinhas, de 9 e 11 anos, é preso em Alegrete

Share on Email

O registro da ocorrência foi feito há alguns dias pelas mães das vítimas, de 9 e 11 anos, que relataram os abusos praticados pelo tio. Os abusos contra uma das menores começaram há alguns anos e continuaram até recentemente, quando o suspeito ficava sozinho com as crianças.

Com base nas informações e na gravidade da situação, a polícia encaminhou diligências e solicitou ao Poder Judiciário a prisão do suspeito, além de um mandado de busca e apreensão em sua residência. O pedido foi deferido e os mandados foram cumpridos no bairro Independência. O preso, de 44 anos, possui antecedentes por outra tentativa de estupro em 2001.

Após as exigências legais serem cumpridas, o preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para interrogatório e, posteriormente, ao Presídio Estadual de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete podem ser feitas pelos números: (55) 3427-0300 (plantão) (55) 98451-1689 (WhatsApp)