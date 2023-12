Em Manoel Viana, a Brigada Militar fez o Natal do pequeno Miguel muito feliz

Share on Email

Em Manoel Viana, um gesto simples, porém repleto de significado, alegrou o coração do pequeno Miguel da Silva Rospa, de apenas 6 anos. Apaixonado pela Brigada Militar, ele recebeu em sua casa a visita dos policiais Sargento Pedrozo e Soldado Leiria, que decidiram tornar o Natal do menino ainda mais especial.

O encontro foi resultado de uma amizade inusitada que se formou entre Miguel e os policiais. A mãe, Angélica Silva, que trabalha em um posto de combustíveis, levava ocasionalmente o filho ao local, onde ele teve a oportunidade de conhecer os membros da Brigada Militar. Admirador pela corporação, Miguel compartilhou sua paixão com os policiais, criando laços de amizade que transcenderam as fronteiras da farda e do distintivo.

Em um gesto de carinho e solidariedade, os policiais decidiram presentear o pequeno admirador com uma bola de Natal. Um presente que carregava consigo o calor humano e a gratidão pela admiração demonstrada por Miguel. A emoção e a alegria estampadas no rosto do menino foram compartilhadas por Angélica em suas redes sociais, onde destacou a felicidade do filho e expressou sua gratidão pelos policiais que trouxeram tanta alegria ao lar.

Em uma publicação no Facebook, Angelica compartilhou: “Meu filho está radiante com o presente da Brigada Militar”. A simplicidade e a autenticidade desse gesto reforçam a importância das relações humanas e da proximidade entre a comunidade e as forças de segurança.

O Sargento Pedrozo e o Soldado Leiria, representando a Brigada Militar de Manoel Viana, demonstraram que o contato direto com a comunidade vai além das ações de policiamento. Essa interação é uma ponte para construir laços de confiança, respeito e amizade, especialmente com as crianças em fase de formação e desenvolvimento.