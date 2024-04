Matteus Amaral é convidado a conhecer de perto o trabalho da 10ª CRS de Alegrete

Matteus Amaral, ex-participante do Big Brother Brasil, esteve acompanhado de sua avó, Neuza França, e de sua mãe, Luciane Amaral, em uma visita à 10ª Coordenadoria Regional de Saúde de Alegrete. O convite para a visita partiu da Delegada da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Haracelli Fontoura, e da delegada adjunta, Andreia Carneiro, em reconhecimento ao trabalho voluntário de Matteus em causas sociais ao longo dos anos.

Durante o encontro, as autoridades de saúde destacaram as ações e o trabalho desenvolvido na rede de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa teve como objetivo mostrar que a 10ª CRS vai além do que é falado e visto, coordenando 11 secretarias de saúde e sete hospitais na região.

Matteus é reconhecido como um visionário e filantropo, cujo caráter e sensibilidade são indiscutíveis. Sua passagem pelo Big Brother Brasil não apenas enalteceu a cultura gaúcha, mas também destacou a importância de agir com bondade. Muitas pessoas se identificaram com sua postura positiva e engajada.

Apesar dos recursos limitados, o trabalho realizado pela equipe da 10ª CRS é de muita eficiência. Os agentes de saúde expressaram sua satisfação em receber a visita de Matteus e sua família, destacando a importância de divulgar e promover a saúde na comunidade.