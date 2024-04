Obra de proteção da ponte Borges de Medeiros está com ordem de serviço liberada

No final da manhã de sexta-feira (26), a prefeitura liberou a ordem de início das obras de instalação de serviços de segurança na Ponte Borges de Medeiros. Em ato realizado no Salão Azul do Centro Administrativo Municipal, o prefeito Márcio Fonseca do Amaral rubricou o documento que dá aval para a Escala Engenharia efetuar a colocação da proteção.

O projeto assinado pelo engenheiro Jorge Sobrosa dará suporte para a Escala Engenharia entregar a tão sonhada obra. Na presença de secretários municipais, convidados e imprensa local, engenheiros da empresa vencedora do certame licitatório, engenheiro Sobrosa da Sotrin, Alisson Cooper da prefeitura e da engenheira Érica Vargas, atual secretária de Planejamento do município, o documento foi assinado pelos profissionais.

A parte de protocolo coube ao jornalista Alair Almeida que trouxe dados alarmantes de casos de suicídios em pontes pelo mundo afora. Mas a iniciativa municipal surge como forma de prevenir acidentes e de garantir a integridade e o bem-estar da população alegretense. São mais de 350 mil reais investidos a partir de recursos livres do Município, com intuito de modernização da ponte que vai levar em consideração os avanços tecnológicos e as normas de segurança atualizadas, garantindo resistência e estabilidade das mesmas ao longo do tempo.

Pela Escala Engenharia que vai realizar a obra, o engenheiro Marcos Lopes, destacou que a ideia é fazer da melhor forma. Lopes disse que o projeto está bonito e vai ficar mais seguro cruzar o modal. Já, Sobrosa, expressou a satisfação em fazer parte do processo e disse que a obra vai ser um sucesso e com garantia de mais segurança às pessoas. O engenheiro da prefeitura Alisson Cooper, ponderou acerca do planejamento e se mostrou positivo quanto à execução e afirmou que a ideia vai dar certo.

Para a titular da pasta de Planejamento, as licitações fracassadas ficam para trás. Érica informou que a Unipampa fará um laudo técnico da ponte e sua fala encerrou com agradecimentos à Escala que assume a obra de muita relevância para segurança de todos.

Para o vice prefeito Jesse Trindade dos Santos, o robusto projeto assinado pelo engenheiro Sobrosa em parceria com a Escala vem ao encontro das necessidades da população. Jesse falou em sensação de segurança com a consumação da obra e que o laudo, depois de 10 anos da última manutenção, vai trazer um levantamento real da situação.

No ato o vice prefeito anunciou que o projeto de uma passarela na primeira ponte da Daltro Filho está em fase final. E a 2ª ponte no município é considerada prioridade para o governo. Ao lado do prefeito, ele confirmou uma viagem para avaliação de novos modelos de pontes que poderão ser construídas na cidade.

No encerramento do ato, o prefeito Márcio Amaral teceu elogios aos profissionais engenheiros que se dedicaram no projeto, além de destacar o trabalho da secretária de Planejamento. Amaral não poupou palavras para mencionar as ações conjuntas da prefeitura e enumerou benfeitorias ao lado do vice. Ao explicar a necessidade da obra num contexto geral, o prefeito falou que na última semana o CIOSP flagrou cerca de 10 pessoas com comportamento estranho em cima da ponte. “A iniciativa visa tirar a sensação de perigo e o dinheiro de recursos livres da prefeitura”, pontuou.

A reportagem ouviu o engenheiro da Scala Engenharia, Robert Trindade, ele será um dos responsáveis pela execução do projeto. De acordo com o profissional, a empresa já está com todo material pronto para concluir a obra orçada em R$ 372.934,66 (Trezentos e setenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais com sessenta e seis centavos).

Segundo Trindade, a obra foi planejada de forma a não obstruir o trânsito, apenas o fluxo de pedestres poderá ser afetado parcialmente. A ideia é entrar na ponte nos primeiros dias de maio e o tempo permitindo em 10 dias será concluído s trabalho.

De acordo com o projeto de proteção da ponte, será colocado passeio coberto com placas de policarbonato. A tela terá 2 metros com um corrimão na parte interna da via e 50 centímetros na cobertura. São 92 metros em cada lado do vão, e a obra prevê a fixação de módulos de seis metros cada.