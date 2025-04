Em movimentada reunião, homolagação de chapas ao Sindicato dos Municipários de Alegrete depende de ajuste

A homologação das três chapas inscritas estava prevista para o dia 25, na sede do Sindicato, ao lado da Câmara de Vereadores, com a presença dos representantes das chapas. O processo foi judicializado e uma advogada foi nomeada para acompanhar toda a eleição. A homologação final depende, ainda, da correção de uma das chapas, que apresentou dois vice-presidentes, o que, de acordo com o estatuto, é considerado irregular.

Diante disso, a advogada Sandra Severo de Souza Kulmann concedeu o prazo de cinco dias para que a retificação dos nomes seja feita.

Após a homologação das chapas, o processo segue para a próxima etapa: a eleição propriamente dita, marcada para o dia 29 de maio.

Servidores municipais destacaram a importância de um Sindicato com sede e representatividade para todos os servidores da Prefeitura, que somam mais de dois mil trabalhadores.

Entenda o caso

O Sindicato dos Municipários de Alegrete enfrenta impasses desde 2020, quando um grupo de servidores questionou a legitimidade da eleição da diretoria, alegando que apenas uma chapa concorria na ocasião. O edital previa, à época, que o processo de inscrição de chapas ocorreria em um único dia, o que levou à judicialização do processo.

Na eleição de 2024, o pleito novamente enfrentou problemas antes mesmo da votação. A atual gestão alegou, inicialmente, que não haveria número suficiente de integrantes para compor as chapas. Diante disso, chapas que não foram homologadas ingressaram com nova ação no Ministério Público.

As chapas 2 e 3 conseguiram reunir os 36 integrantes exigidos pelo edital. Já a chapa 1, segundo integrantes das demais chapas, não estava completa.

O então presidente, Ângelo Tertuliano, atualmente afastado, afirmou que as chapas não cumpriram as exigências do edital. Ele alegou que a chapa 2, liderada por Alaerte Corteline, incluía servidores aposentados que não seriam sócios do Sindicato. Já a chapa 3, encabeçada por Luis Euclides, teria sido entregue sem a assinatura dos integrantes.













